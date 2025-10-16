 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В США раскрыли содержание советского досье об убийстве президента Кеннеди

Досье охватывает период с 1959 по 1964 год и содержит документы как о взаимодействии СССР и США при расследовании, так и о пребывании предполагаемого убийцы в Союзе в течение около трех лет до гибели Кеннеди

США получили от России архивные документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году и с пребыванием в СССР предполагаемого убийцы — Ли Харви Освальда. О публикации файла сообщила в Х сенатор Анна Паулина Луна. Его можно посмотреть на сайте JFK Facts.

Убийство Кеннеди произошло в Далласе. Он ехал в автомобиле с открытым верхом, когда раздались выстрелы. Одна винтовочная пуля прошла через шею президента, вторая раздробила череп.

Через полтора часа после стрельбы полицейские задержали Освальда, ему предъявили обвинение в убийстве президента, которое он отверг. Через два дня после покушения Освальд был застрелен в холле полицейского управления владельцем ночного клуба Джеком Руби. Спустя три года тот скончался в тюрьме от рака.

В PDF-документе 386 страниц на русском языке, текст-свод содержит следующие разделы:

  • об отношениях США и СССР во время предвыборной кампании Кеннеди (13 июня — 25 октября 1963 года);
  • об участии представителей Союза в похоронах президента и взаимодействии двух стран в рамках расследования (22 ноября 1963 — 28 сентября 1964);
  • о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди (26 февраля — 28 августа 1964);
  • о пребывании Освальда в СССР (13 октября 1959 — 28 мая 1962).

Последний раздел, в частности, включает данные о просьбе приехавшего в Союз Освальда дать ему гражданство СССР. Так как виза у него истекала, а вопрос не был решен, он пытался покончить жизнь самоубийством и после проходил лечение в Боткинской больнице в Москве. Затем было принято решение предоставить ему право временно проживать в Советском Союзе и на этот период «обязать Белорусский совнархоз трудоустроить Освальда по специальности электротехника» (он получил работу на Минском радиозаводе), Минскому городскому совету депутатов — выделить ему квартиру (его прописали по ул. Коммунистической, д. 4, кв. 24), а исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР выделить на ее оборудование 5 тыс. руб. и выдавать в течение года пособие — 700 руб. в месяц. Рабочим Минского радиозавода Освальд числился с 13 января 1960-го по 18 мая 1962 года. В Минске он успел жениться на Марине Прусаковой. Принятие его в гражданство было признано нецелесообразным.

В США рассекретили еще 60 тыс. страниц об убийстве брата Джона Кеннеди
Политика

В файле можно увидеть следующие документы:

  • анкета Освальда для получения визы в СССР (1959);
  • ходатайство Освальда о получении советского гражданства (1959);
  • записку заместителя председателя КГБ при Совете министров СССР Перепелицына секретарю президиума Верховного совета СССР Георгадзе о нецелесообразности приема Освальда в советское гражданство (1959);
  • постановление Президиума ЦК КПСС по вопросу о приеме Освальда в гражданство (1959);
  • вид на жительство (1962);
  • шифротелеграмму в МИД СССР о его аресте в США после убийства Кеннеди;
  • шифротелеграмму резидента КГБ в Вашингтоне с текстом последнего письма Освальда в советское посольство, и др.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джон Кеннеди Ли Харви Освальд США СССР убийство досье КГБ
Материалы по теме
Сенатор США получила от Москвы документы об убийстве Кеннеди
Политика
Трамп заявил, что убийце Джона Кеннеди «помогли»
Политика
Трамп пообещал рассекретить 80 тыс. страниц файлов об убийстве Кеннеди
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Мосбиржа анонсировала выпуск IR-гида для эмитентов Инвестиции, 21:32
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
Юрист объяснил, станет ли решение CAS по настольному теннису прецедентом Спорт, 21:15
Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева Политика, 21:14
Кремль раскрыл темы беседы Путина и Трампа Политика, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Цена нефти Brent впервые за пять месяцев упала ниже $61 за баррель Инвестиции, 21:10
Кремль оценил разговор Путина и Трампа Политика, 21:10
Чеклист по безопасности в криптовалютах Крипто, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
О чем договорились Трамп и Путин. Главное Политика, 20:52
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 20:51
«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений, крупно обыграв «Авангард» Спорт, 20:47