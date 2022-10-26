Юрист Чиков: в России впервые проверят по УК отказ верующих от участия в спецоперации

В России впервые проверят по УК отказ верующих от участия в спецоперации

Проверка начата в отношении двух евангелистов из Краснодарского края. Они отказались участвовать в спецоперации по религиозным соображениям. С сентября за отказ от участия в боевых действиях может грозить уголовная ответственность

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России Следственный комитет впервые проводит проверку по новой статье Уголовного кодекса из-за отказа двух евангелистов участвовать в боевых действиях, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

По его информации, речь идет о двух прихожанах Церкви Святой Троицы христиан веры Евангельской Сергее Тарасове и Максиме Дроздове. 24 сентября их призвали в рамках частичной мобилизации из станицы Каневская Краснодарского края.

Мужчины больше месяца находятся в воинской части в городе Буденновске Ставропольского края. Они написали рапорты на имя командира части об отказе от участия в боевых действиях по религиозным соображениям, сообщил Чиков.

В связи с этим военно-следственный отдел в Буденновске намерен возбудить уголовное дело. Пока следствие проводит доследственную проверку по новой части 2.1 статьи 332 УК (неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта, а равно отказ от участия в боевых действиях). Тарасова и Дроздова опросили военная комендатура, военная полиция и военная гарнизонная прокуратура.

Адвокат Андрей Сабинин сообщил РБК, что решения по возбуждению уголовного дела на Тарасова и Дроздова еще нет.

По словам юриста, мужчины еще в день мобилизации 26 сентября сказали, что не могут участвовать в спецоперации по религиозным соображениям, а на следующий день подали рапорт. «Если вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, у него есть право на замену ее альтернативной гражданской службой, но соответствующее заявление, тем более иск в суд, Тарасов и Дроздов подать не успели, забрали их и увезли быстро», — отметил Сабинин.

РБК направил запрос в следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Новая статья, предусматривающая уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях, появилась в УК 24 сентября. В тот день президент Владимир Путин одобрил пакет поправок, которые ввели в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также оформили эти периоды как отягчающие обстоятельства при совершении преступления.

За отказ от участия в боевых действиях в такое время теперь грозит от двух до трех лет колонии, а если он повлек тяжкие последствия — от трех до десяти лет.