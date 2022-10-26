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«Коммерсантъ» узнал о покупке Москвой топлива у Минска по высоким ценам

«Ъ»: Россия приступила к закупкам топлива у Белоруссии по высоким ценам для помощи Минску
Москва поддержит Минск в условиях санкций и потери украинского рынка для нефтепродуктов, закуплено дизтопливо с белорусских НПЗ для реализации в России по высоким ценам, разницу компенсируют из федерального бюджета, пишет издание
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Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Россия за счет демпферных выплат субсидирует из федерального бюджета поставки нефтепродуктов от белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые прежде были убыточными. Схема предусматривает закупку государственным «Промсырьеимпортом» белорусского дизельного топлива, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Промсырьеимпорт» принадлежит Росимуществу. В рамках схемы поддержки белорусских НПЗ он закупит белорусское топливо по высоким ценам, после чего продаст на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), а разница в цене будет компенсирована из бюджета, рассказали собеседники издания.

Пока поставки с НПЗ в Белоруссии невелики: за две недели, с 10 по 24 октября, они составили порядка 8,5 тыс. т межсезонного дизтоплива. Это порядка 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и около 3% от общих его поставок за этот период, оценили в консалтинговой компании в нефтегазовой сфере «Петромаркет». По данным газеты, выплату по демферу за такой объем могут составить 200 млн руб.

В Минэнерго не ответили на запрос издания.

Проблемы со сбытом у белорусских НПЗ возникли после введения международных санкций и потери украинского рынка (прежде Минск обеспечивал 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива, или 1,04 млн и 2,97 млн т соответственно). Российское правительство в этих условиях решило нарастить поставки их продукции для поддержки отрасли и обеспечения доходов соседнего государства, говорили в начале сентября источники «Коммерсанта» в Минфине и Минэнерго.

Препятствием для реализации этого плана собеседники издания назвали демпфер для российских НПЗ, которые получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок; белорусские же заводы не могут их получить.

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Однако позднее, в сентябре, правительство наделило «Промсырьеимпорт» правом реализации в России бензина и дизтоплива, произведенных «иностранной организацией», а также правом претендовать на получение демпфера. Белорусский «Белнефтехим» подпадает под критерии иностранной организации. Ему принадлежат Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы.

Белоруссия по итогам следующего года намерена получить от России 1,7 млрд белорусских рублей ($680 млн) по обратному акцизу на нефть, рассказал БелТА глава республиканского Минфина Юрий Селиверстов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия поставки нефти НПЗ
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