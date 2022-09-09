«Коммерсантъ» узнал о возможном увеличении импорта топлива из Белоруссии

«Коммерсантъ»: Россия может увеличить импорт топлива из Белоруссии для ее поддержки

По данным газеты, Москва хочет оказать Минску поддержку, поскольку белорусская отрасль нефтепереработки потеряла украинский рынок и столкнулась с проблемами из-за санкций

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия может увеличить импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии на фоне проблем в отрасли нефтепереработки страны из-за санкций и потери украинского рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских Минэнерго и Минфине.

Собеседники газеты отметили, что из-за указанных проблем у белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) возникли трудности со сбытом, поэтому Россия решила нарастить поставки их продукции. Это позволит поддержать отрасль и обеспечить доходы для бюджета соседней страны.

Препятствием для реализации этого плана является демпфер для российских НПЗ: они получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, белорусские же заводы не могут их получить. Без этого поставки в Россию для белорусских НПЗ будут убыточны, пишет «Ъ». Вопрос, будет ли Москва выплачивать им демпфер, обсуждается, в частности, рассматривается возможность внесения изменений в Налоговый кодекс.

Комментариев от профильных ведомств двух стран «Коммерсантъ» не получил.

На сайте МИДа Белоруссии говорится, что основу экспорта страны в первую очередь составляют энергоресурсы (нефть и природный газ), а продукция нефтехимии — важнейшая экспортная позиция. Россия в 2021-м году была основным торговым партнером страны, Украина — вторым по важности, следует из данных статистики за прошлый год.

Санкции против Белоруссии вводят с 2020 года, когда в стране прошли выборы, по итогам которых сохранил свой пост президент Александр Лукашенко (стал главой государства в 1994 году). Несмотря на ограничения, как заявил премьер страны Роман Головченко, в адрес Минска с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать.

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В августе он сообщил, что «за полгода [2022-го] у нас экспорт в так называемые недружественные страны составил $3,5 млрд. Конечно, из $17 млрд нашего экспорта это немало. Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет», — отметил он.