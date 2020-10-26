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В Белом доме захотели увидеть в России «дружественного партнера»

США надеются, что Россия «воздержится от агрессии», заявил представитель Совета по нацбезопасности. По его словам, «Трамп знает, что мир достигается при помощи силы», а американская администрация ищет другой путь с Москвой
Фото: Ivan Sekretarev / AP
Фото: Ivan Sekretarev / AP

Вашингтон рассчитывает, что Россия станет «дружественным партнером» для США и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности при Белом доме Джон Уллиот, передает Washington Post.

По словам Уллиота, президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы установить хорошие отношения со всеми странами, однако ни один глава государства после Рональда Рейгана «не проявлял такой решимости по отношению к Москве».

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«Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией — тот, в котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом», — сказал Уллиот.

Представитель Совбеза добавил также, что американская администрация с «осторожным оптимизмом» смотрела на возможность достичь соглашения с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.

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Однако, как пишет WP, большинство экспертов по нацбезопасности, как связанных с демократами и республиканцами, так и не имеющих отношение к обеим партиям, считают бессмыссленными аргументы Уллиота. Газета напоминает, что в августе более 130 бывших высокопоставленных сотрудников ведомств, которые занимаются вопросами нацбезопасности, выпустили заявление, в котором указали, что Трамп «подвел» США. По их словам, Трамп «публично попросил Владимира Путина помочь его кампании 2016 года», а также не раз выступал на стороне российского президента и против американского разведсообщества.

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Россия неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование по этому делу, пришел к выводу, что вмешательство действительно было и осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. Однако он не установил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой. Сам американский президент называл расследование о его связях с Россией «охотой на ведьм».

Трамп ранее говорил, что не видит ничего плохого в нормальных отношениях с Путиным. В то же время он неоднократно указывал, что именно он наиболее жестко вел себя по отношению к Москве. Об этом же заявлял и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соедиенные Штаты благодаря санкциям смогли помешать строительству трубопровода «Северный поток — 2». Помпео также назвал Россию авторитарной и дестабилизирующей силой, которая представляет угрозу для Запада и других регионов.

Автор
Наталия Анисимова
США Белый дом Россия
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