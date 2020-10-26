В Белом доме захотели увидеть в России «дружественного партнера»

США надеются, что Россия «воздержится от агрессии», заявил представитель Совета по нацбезопасности. По его словам, «Трамп знает, что мир достигается при помощи силы», а американская администрация ищет другой путь с Москвой

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Вашингтон рассчитывает, что Россия станет «дружественным партнером» для США и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности при Белом доме Джон Уллиот, передает Washington Post.

По словам Уллиота, президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы установить хорошие отношения со всеми странами, однако ни один глава государства после Рональда Рейгана «не проявлял такой решимости по отношению к Москве».

«Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией — тот, в котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом», — сказал Уллиот.

Представитель Совбеза добавил также, что американская администрация с «осторожным оптимизмом» смотрела на возможность достичь соглашения с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.