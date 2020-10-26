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Политика ,  
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На Украине поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов

В стране представили данные экзитпола по опросу, инициированному Зеленским. Вопросы касаются легализации в стране медицинского каннабиса, состава Верховной рады и создания свободной экономической зоны в Донбассе
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Социологическая группа «Рейтинг» подвела предварительные итоги всеукраинского голосования на опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. Данные экзитпола приводит «112 Украина».

Украинцам предлагали ответить на пять вопросов. Наибольшую поддержку, согласно результатам, получила идея сокращения количества народных депутатов до 300 — за нее проголосовали 95% участников.

За пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах высказались 81% опрошенных.  Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78% граждан.

70% высказались за легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных, еще 45% - за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Опрос проводился 25 октября, в день голосования на местных выборах.

Материал дополняется

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