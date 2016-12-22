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Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса»
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Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса»
Политика, 20:45
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Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса»
Московским институтом теплотехники, специализирующемся на производстве ракет стратегического назначения, будет руководить Сергей Пономарев — советник гендиректора «Роскосмоса» и экс-замглавы корпорации по боевой ракетной технике
Сергей Пономарев (Фото: Роскосмос)

Наблюдательный совет «Роскосмоса» в ходе заседания в пятницу, 26 октября, утвердил бывшего заместителя главы госкорпорации Сергея Пономарева руководителем Московского института теплотехники, разработавшего баллистическую ракету «Булава». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Совет под председательством курирующего ракетно-космическую отрасль вице-премьера Юрия Борисова также назначил руководителем НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова, а главой РКЦ «Прогресс» — Дмитрия Баранова.

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И Колмыкова, и Баранова летом уже назначили на эти должности в качестве исполняющих обязанности. Колмыков до этого занимал должность гендиректора ОА «Красмаш», Баранов работал в «Прогрессе» на разных руководящих постах.

Кроме того, набсовет корпорации назначил двух первых заместителей главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — за развитие орбитальной группировки и приоритетные проекты будет отвечать Юрий Урличич, за экономику и финансы — Максим Овчинников. Урличич с 2001 по 2012 год возглавлял «Российские космические системы» (РКС), был генконструктором системы ГЛОНАСС. Ушел из РКС после проверки, выявившей в компании хищения на сумму около 6,5 млрд руб. После чего возглавлял «Ситроникс», работал в аналитическом центре при правительстве. Вернулся в «Роскосмос» после назначения его главой Дмитрия Рогозина.

Сергей Пономарев ушел с должности замгендиректора «Роскосмоса» по боевой ракетной технике в марте 2017 года. Но корпорацию он не покинул, а стал советником ее главы. По словам самого Пономарева, кадровые перестановки были связаны с изменением структуры управления в «Роскосмосе». Источники «Коммерсанта», впрочем, утверждали, что у 64-летнего Пономарева были проблемы со здоровьем.​

АО «Корпорация МИТ» — Московский институт теплотехники — московское научно-исследовательское и производственное предприятие оборонного комплекса, которое специализируется на выпуске боевых ракет стратегического и тактического назначения.

Одной из известных разработок института является твердотопли​вная баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д-30. Она способна нести ядерный заряд мощностью до 150 кт и поражать цель на расстоянии до 9,3 тыс. км. Первый запуск «Булавы» Минобороны провело в 2005 году.

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Роскосмос» , «Булава»
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