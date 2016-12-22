В «Роскосмосе» рассказали про назначение нового главы НПО Лавочкина

Главой научно-производственного объединения (НПО) им. Лавочкина вместо арестованного по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий Сергея Лемешевского назначен Владимир Колмыков. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Совет директоров «НПО им. Лавочкина» утвердил Владимира Колмыкова генеральным директором предприятия», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение Совета огласил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее о назначении Колмыкова писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству госкорпорации.

До этого Колмыков занимал должность генерального директора ОА «Красмаш».

Бывшего главу НПО Лавочкина Сергея Лемешевского вместе с юристом госкорпорации Екатериной Аверьяновой задержали 25 июля по подозрению в хищении средств. 3 августа Лемешевского отправили в отставку.

По версии следствия, арестованные похитили деньги через фиктивные договоры на оказание юридических услуг, заключенные с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Ущерб от их действий оценили в 330 млн руб.