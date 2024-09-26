Новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

Подлодка утонула в районе верфи, где ее готовили к выходу в море. Это было первое судно нового класса. Неизвестно, было ли на ней ядерное топливо и погибли ли люди в ходе инцидента

Фото: Planet Labs Inc / Reuters

В Китае в конце мая — начале июня утонула новейшая атомная подводная лодка, это произошло на верфи недалеко от города Ухань, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР пытались скрыть этот факт.

Затонула подлодка класса Zhou — первое судно такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки этого места от Planet Labs.

Неизвестно, перевозило ли судно ядерное топливо в момент затопления, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

«Неудивительно, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — РБК) и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции», — сказал собеседник издания из Минобороны США.

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о военной мощи Китая, согласно которому на конец 2022 года у республики было 48 дизельных ударных подлодок и шесть атомных ударных подлодок.

Газета South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском военном журнале Ordnance Industry Science Technology писала в сентябре, что ВМФ НОАК располагает по крайней мере двумя подлодками с баллистическими ракетами с ядерной боеголовкой с четырьмя экипажами в круглосуточном режиме ожидания. Одну из них видели в Тайваньском проливе в июне. Журнал отметил, что это свидетельствует о «зрелости» этих видов вооружений у Китая — раньше ими располагали только США и Россия, отмечает издание.