 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

Подлодка утонула в районе верфи, где ее готовили к выходу в море. Это было первое судно нового класса. Неизвестно, было ли на ней ядерное топливо и погибли ли люди в ходе инцидента
Фото: Planet Labs Inc / Reuters
Фото: Planet Labs Inc / Reuters

В Китае в конце мая — начале июня утонула новейшая атомная подводная лодка, это произошло на верфи недалеко от города Ухань, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР пытались скрыть этот факт.

Затонула подлодка класса Zhou — первое судно такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки этого места от Planet Labs.

Неизвестно, перевозило ли судно ядерное топливо в момент затопления, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

«Неудивительно, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — РБК) и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции», — сказал собеседник издания из Минобороны США.

Эксперт объяснил, зачем нужно утилизировать затопленную подлодку К-27
Общество

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о военной мощи Китая, согласно которому на конец 2022 года у республики было 48 дизельных ударных подлодок и шесть атомных ударных подлодок.

Газета South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском военном журнале Ordnance Industry Science Technology писала в сентябре, что ВМФ НОАК располагает по крайней мере двумя подлодками с баллистическими ракетами с ядерной боеголовкой с четырьмя экипажами в круглосуточном режиме ожидания. Одну из них видели в Тайваньском проливе в июне. Журнал отметил, что это свидетельствует о «зрелости» этих видов вооружений у Китая — раньше ими располагали только США и Россия, отмечает издание.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай атомная подводная лодка Ухань
Материалы по теме
В состав Тихоокеанского флота вошли две атомные подлодки 4-го поколения
Политика
Главком ВМФ назвал «самым разрушительным» оружие на подлодках ТОФ
Политика
МЧС рассказало про обследование атомной подлодки, затопленной в 1982 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Италия заявила «о начале конца» в случае нанесения ядерных ударовПолитика, 00:57
В Ростовской области близ Новошахтинска сбили еще два дронаПолитика, 00:43
Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят «план победы»Политика, 00:29
О чем Байден и Зеленский договорились в ВашингтонеПолитика, 00:18
Минобороны заявило о взятии села Лесовка под Украинском в ДНРПолитика, 00:17
В Ростовской области сбили беспилотникПолитика, 00:01
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимитыНедвижимость, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от УханяПолитика, 26 сен, 23:59
Белый дом назвал Киев инициатором визита Зеленского на завод в СШАПолитика, 26 сен, 23:38
Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в СШАПолитика, 26 сен, 23:22
В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматомОбщество, 26 сен, 23:01
Рынок стройматериалов загорелся во Владимирской областиОбщество, 26 сен, 22:52
Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил «Хезболлы»Политика, 26 сен, 22:48
Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции из-за подарков от турецкого чиновникаПолитика, 26 сен, 22:38