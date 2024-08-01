Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Как американские избиратели, поддерживающие Демократическую и Республиканскую партии, относятся к оказанию военной помощи Украине и использованию американского оружия для ударов по российской территории — в инфографике РБК

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5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых уже в третий раз примет участие Дональд Трамп. Республиканец неоднократно угрожал свернуть военную помощь Украине в случае своего переизбрания, а его ближайшие советники выдвинули мирный план, который увязывает дальнейшие поставки вооружений Киеву с согласием на переговоры с Москвой.

Выбранного Трампом кандидата в вице-президенты, сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, также считают «плохой новостью» для Украины — чуть ли не худшей, чем возвращение в Белый дом самого экс-президента. Вэнс не раз отмечал, что считает оказание военной помощи Киеву противоречащим национальным интересам США. Politico пишет, что некоторые европейские страны — члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае победы на предстоящих выборах в США Дональда Трампа.

29 июля Pew Research Center опубликовал итоги опроса, проведенного среди 9,4 тыс. американских избирателей, поддерживающих Демократическую и Республиканскую партии. Согласно его результатам, сторонники последней более негативно относятся к продолжению военной помощи (62% республиканцев не считают это ответственностью США), а выделяемые транши считают избыточными — 47% против 12% опрошенных сторонников «слонов», называющих их недостаточными. Среди сторонников Демпартии 36% считают, что США выделяют достаточную военную помощь, 27% полагают, что поставки необходимо нарастить, а 13% — что, наоборот, необходимо их сократить.

Число американцев, считающих вооруженный конфликт прямой угрозой США, заметно сократилось по сравнению с 2022 годом — с 50% среди сторонников обеих партий до 34%. У демократов этот показатель составил 45%, а у республиканцев всего 26%.

Мнения представителей двух политических лагерей расходятся и относительно предоставления Киеву возможности применять американское оружие для ударов по территории России. 65% демократов считают это правильным, а вот среди республиканцев этот показатель заметно ниже — 46%; 38% сторонников Республиканской партии выступают против подобного шага.

При этом сторонники обеих партий придерживаются схожего мнения о необходимости сохранения санкций против России: такие меры поддержали 66% республиканцев и 77% демократов.