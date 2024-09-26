 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Американского сенатора обманули при помощи дипфейка с Кулебой

Сенатор США Бен Кардин рассказал о разговоре по Zoom c дипфейком Дмитрия Кулебы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор Бен Кардин и его команда заподозрили обман, когда начались настойчивые вопросы про удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Госдеп подтвердил, что звонок по Zoom был не от Кулебы
Бен Кардин
Бен Кардин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что был обманут неизвестным, который использовал во время переговоров с ним дипфейк с изображением бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает NBC News.

19 сентября офис председателя комитета сената США по иностранным делам Бена Кардина получил письмо от человека, который представился Кулебой. Позже сенатор и его команда созвонились с ним по Zoom. Кардин в прошлом общался с экс-главой МИД Украины, и этот звонок был похож на те, что происходили раньше, отмечает телеканал.

В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за использование дипфейков
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Сенатор и его команда заподозрили, что звонок мошеннический, когда «Кулеба» стал «вести себя нехарактерно» и «настойчиво требовать» ответа на вопрос: «Поддерживаете ли вы удары ракетами большой дальности по территории России? Мне нужен ваш ответ».

Кардин отключился и уведомил о произошедшем Госдеп, где подтвердили, что звонившим был не Кулеба. В управлении безопасности сената США отметили, что на фоне растущих рисков социальной инженерии «эта попытка выделяется своей технической сложностью и правдоподобностью».

Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Политика
Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) (слева направо)

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с 2020 года, он ушел в отставку в начале сентября. Бен Кардин представляет в сенате штат Мэриленд с 2007 года. Комитет по иностранным дела он возглавил с 2023 года.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Бен Кардин сенатор США Военная операция на Украине дипфейк Дмитрий Кулеба МИД Украины
Материалы по теме
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Политика
В Кремле напомнили слова Путина о возможных ударах дальнобойным оружием
Политика
Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Кремль объяснил смысл изменения ядерной доктриныПолитика, 12:51
Премьер Грузии предложил «восстановить мосты» с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 12:46
Счетная палата назвала причины резкого роста цен на жильеНедвижимость, 12:43
Экс-чиновник СНБ США предложил немедленную мобилизацию 300 тыс. украинцевПолитика, 12:41
WADA отказалось комментировать слова главы USADA об Играх дружбыСпорт, 12:38
В Кремле объяснили порядок внесения изменений в ядерную доктринуПолитика, 12:38
Зеленский встретился с Байденом на полях Генассамблеи ООНПолитика, 12:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Китая заявил о дружбе и стратегическом партнерстве с УкраинойПолитика, 12:26
Олегу Басилашвили — 90 лет. Вспоминаем 8 лучших его ролейLife, 12:26
Криптобиржа Binance продолжила обслуживать некоторых россиянКрипто, 12:23
В 2025-м ФНС ужесточит выездные проверки: каким компаниям приготовитьсяPro, 12:23
В белгородском приграничье школьные автобусы снабдят защитой от дроновОбщество, 12:19
ФСБ задержала жителя Макеевки за попытку сбыта автомата и гранатОбщество, 12:15
Минобороны сообщило о взятии города Украинск под контроль⁠Политика, 12:06