Американского сенатора обманули при помощи дипфейка с Кулебой

Сенатор Бен Кардин и его команда заподозрили обман, когда начались настойчивые вопросы про удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Госдеп подтвердил, что звонок по Zoom был не от Кулебы

Бен Кардин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что был обманут неизвестным, который использовал во время переговоров с ним дипфейк с изображением бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает NBC News.

19 сентября офис председателя комитета сената США по иностранным делам Бена Кардина получил письмо от человека, который представился Кулебой. Позже сенатор и его команда созвонились с ним по Zoom. Кардин в прошлом общался с экс-главой МИД Украины, и этот звонок был похож на те, что происходили раньше, отмечает телеканал.

Сенатор и его команда заподозрили, что звонок мошеннический, когда «Кулеба» стал «вести себя нехарактерно» и «настойчиво требовать» ответа на вопрос: «Поддерживаете ли вы удары ракетами большой дальности по территории России? Мне нужен ваш ответ».

Кардин отключился и уведомил о произошедшем Госдеп, где подтвердили, что звонившим был не Кулеба. В управлении безопасности сената США отметили, что на фоне растущих рисков социальной инженерии «эта попытка выделяется своей технической сложностью и правдоподобностью».

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с 2020 года, он ушел в отставку в начале сентября. Бен Кардин представляет в сенате штат Мэриленд с 2007 года. Комитет по иностранным дела он возглавил с 2023 года.