Минобороны сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Российские воздушно-космические силы нанесли авиаудар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны.
Удар был нанесен по цехам сборки и хранения дронов. Были уничтожены 250 беспилотников.
Самолеты ударили по цехам с помощью бомб с Унифицированным модулем планирования и коррекции УМПК-500.
Российские военные не впервые сообщают об ударах по заводу «Мотор Сич». Так, удар был нанесен в августе 2022 года. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — сообщало тогда ведомство.
В ноябре 2022 года также был нанесен удар. Тогда был уничтожен цех сборки авиадвигателей, сообщило Минобороны России. В нем собирались двигатели для авиационной техники ВВС Украины.
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