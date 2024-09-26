Минобороны: нанесен удар по цеху сборки БПЛ на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

Минобороны сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Удар нанесли при помощи бомб УМПК-500. Были уничтожен цеха сборки и хранения дронов и 250 беспилотников.

Российские воздушно-космические силы нанесли авиаудар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны.

Удар был нанесен по цехам сборки и хранения дронов. Были уничтожены 250 беспилотников.

Самолеты ударили по цехам с помощью бомб с Унифицированным модулем планирования и коррекции УМПК-500.

Российские военные не впервые сообщают об ударах по заводу «Мотор Сич». Так, удар был нанесен в августе 2022 года. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье, на территории завода «Мотор Сич», поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», — сообщало тогда ведомство.

В ноябре 2022 года также был нанесен удар. Тогда был уничтожен цех сборки авиадвигателей, сообщило Минобороны России. В нем собирались двигатели для авиационной техники ВВС Украины.