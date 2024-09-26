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Военная операция на Украине ,  
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Чехия предостерегла Киев, что потеря половины населения не будет победой

Президент Чехии предостерег от «победы Украины» путем утраты половины населения
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине следует стремиться к реалистичным целям и срокам в конфликте, особенно на фоне сокращения населения, заявил чешский президент Петр Павел. Большинство чехов поддерживают завершение конфликта путем уступок Киева
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Kent J Edwards / Reuters)

Надежды на завершение конфликта успехом Украины за несколько недель или месяц таят в себе риски, и потому следует ставить перед собой реалистичные цели, заявил чешский президент Петр Павел, передает České noviny.

«Победа Украины над Россией ценой того, что половина украинского населения будет уничтожена, вероятно, не является победой», — сказал Павел.

Он заверил, что никогда не сомневался в необходимости поддерживать стремление Украины к возвращению утраченных регионов, но следует реалистично подходить к оценке этой цели.

Около двух третей чехов выступают за скорейшее завершение конфликта, даже ценой отказа Украины от претензий на утраченные территории, следует из результатов летнего опроса аналитического центра Sten.

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Комментарии Павела последовали за интервью изданию New York Times, которое вызвало критику со стороны украинского МИДа. В беседе с газетой президент Чехии призвал власти Украины признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России, ведь это «наиболее вероятный исход войны», а «конец [конфликта] будет где-то посередине» для каждой из сторон.

МИД Украины вслед за этим выступил против «половинчатых решений» ради мира и напомнил о требовании Киева вернуть границы с Россией 1991 года.

Российские власти отказываются пересматривать территориальный статус присоединенных территорий. Москва предлагает начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признания Киевом российского суверенитета над ними, снятия западных санкций, закрепления нейтрального и безъядерного статуса Украины и других требований.

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