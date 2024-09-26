Байден выделил Украине новый пакет помощи на $375 млн
Президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере $375 млн, сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Байден поручил выделить оборонную продукцию и предоставить Украине услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку и обучение».
«Эта дополнительная помощь <...> оценивается в $375 млн», — говорится в сообщении.
Пакет включает в себя
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы;
- патрульные катера;
- стрелковое оружие;
- противотанковые средства, включая ракеты Javelin;
- ракеты противотанкового комплекса TOW;
- вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Кроме того, по данным Reuters, США планируют объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. Источники в Белом доме сообщили агентству, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября — до конца федерального финансового года.
С 2022 года США одобрили выделение Украине почти $175 млрд помощи Украине, отмечает Reuters.
Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».
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