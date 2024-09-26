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Конфликт в Афганистане ,  
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Германия подаст в суд на «Талибан» из-за притеснения женщин

Сюжет
Конфликт в Афганистане
Афганистан — самая притесняющая женщин страна в мире, уверены наблюдатели ООН. Несколько западных стран потребуют от афганского правительства исправить положение. Сейчас там девочкам запрещено учиться в школе после шестого класса
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Международный Суд ООН из-за нарушения прав женщин. Об этом объявили министры иностранных дел этих западных стран на встрече в ООН, пишет New York Times.

Талибы осуществляют «грубые и систематические нарушения и злоупотребления в области прав человека в Афганистане, в частности, гендерной дискриминацией женщин и девочек» и нарушают договор ООН о правах женщин, заявили дипломаты. Они напомнили, что к Афганистану и «Талибану» не раз обращались с просьбами соблюдать международное право и снять все ограничения прав женщин и девочек, включая их право на образование, но ситуация только продолжает ухудшаться.

Договор ООН о правах женщин был подписан в 1979 году, его поддержали большинство стран мира, включая Афганистан, который присоединился к нему в 2003 году.

Международный суд ООН — главный судебный орган всемирной организации, офис находится в Гааге. Решения судей являются юридически обязательными и не подлежат обжалованию, однако, отмечает NY, у суда мало возможностей обеспечить соблюдение своих постановлений, и «Талибан» может проигнорировать происходящее. Жалоба на действия талибов не будет подана немедленно: правила требуют, чтобы сперва инициатор уведомил суд о наличии спора, после чего у сторон будет полгода на урегулирование противоречий.

Талибы запретили женщинам появляться на публике с непокрытым лицом
Общество
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Талибы после захвата власти в Афганистане в 2021 году обещали соблюдать в Афганистане права человека и права женщин в частности, однако по результатам первого года их правления афганские женщины оказались почти целиком исключены из общественной жизни.

Девочки не могут посещать школу после шестого класса, доступ женщин к работе, поездкам и медобслуживанию ограничен, если они не состоят в браке или не имеют опекуна мужского пола, на улицах арестовывают женщин, вышедших без хиджаба. Талибы также объявили, что будут публично пороть и забивать камнями до смерти женщин, замеченных в половой связи вне брака.

Афганистан — самая ограничивающая женщин страна в мире, только там девочкам запрещено учиться в школе после шестого класса, подчеркивал специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннет.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Канада Нидерланды Австралия Афганистан Талибан талибы права женщин суд ООН Международный суд ООН в Гааге
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