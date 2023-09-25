В Курской области сбили два украинских беспилотника

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе и призвал жителей сохранять спокойствие. Минобороны заявило о двух сбитых около 22:30 дронах ВСУ. Ранее в Белгородской области сбили семь дронов, а в Севастополе — ракету

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В Курском районе работают силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Минобороны России позже сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской областью. Ведомство уточнило, что это произошло около 22:30.

Ранее силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Грайворонском городском округе Белгородской области. Кроме того, в Севастополе объявляли воздушную тревогу, после чего губернатор Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке. Он уточнил, что одну ракету сбили в районе аэродрома.