 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области сбили два украинских беспилотника

Губернатор Старовойт: в Курском районе работает ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе и призвал жителей сохранять спокойствие. Минобороны заявило о двух сбитых около 22:30 дронах ВСУ. Ранее в Белгородской области сбили семь дронов, а в Севастополе — ракету
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Курском районе работают силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Минобороны России позже сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской областью. Ведомство уточнило, что это произошло около 22:30.

Ранее силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Грайворонском городском округе Белгородской области. Кроме того, в Севастополе объявляли воздушную тревогу, после чего губернатор Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке. Он уточнил, что одну ракету сбили в районе аэродрома.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область Роман Старовойт ПВО Минобороны дроны
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 16:33
В Латвии анонсировали штрафы за наклейки «я русский» на автомобилях Политика, 23:54
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 23:28
В Карабахе сообщили более чем о 200 пострадавших при взрыве на заправке Политика, 22:51
В Курской области сбили два украинских беспилотника Политика, 22:46
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
В Красногорске задержали стрелявшего из автомата мужчину Общество, 22:19
Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе Политика, 22:16
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников Политика, 22:11
Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь Политика, 21:52
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл второй матч подряд Спорт, 21:49
Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки на борту самолета Общество, 21:47
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
РПЛ назвала неуместным ролик «Ростова» про ЦСКА с отсылкой к «Бумеру» Спорт, 21:24
О чем президенты Турции и Азербайджана договорились в Нахичевани Политика, 21:18