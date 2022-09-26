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Минск попросил гарантии безопасности в случае мира между Москвой и Киевом

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск не хочет остаться в стороне от гарантий безопасности
Без Белоруссии, которая «находится в центре Европы», достичь полной безопасности будет невозможно, заявил Макей. По его словам, при достижении мирных договоренностей по Украине Минск также ожидает для себя гарантий безопасности
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Wikimedia Commons)

Белоруссия хочет получить для себя конкретные гарантии безопасности, если Россия и Украина достигнут мирных договоренностей, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий», — сказал Макей.

По его словам, Минск тоже хотел бы иметь «конкретные, определенные гарантии» для своей безопасности.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Как отметил министр, Белоруссия подчеркивала, что тоже должна участвовать в заключительных договоренностях еще весной. При этом речь не о том, что Минск хочет «что-то выторговать», заявил Макей.

«Без Беларуси, которая находится в центре Европы, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности тоже невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно», — заявил глава белорусского МИДа.

Переговорный процесс между российской и украинской делегациями был заморожен в мае. Российские власти подчеркивали, что заморозка произошла по инициативе Украины, которая вместе с тем отошла от договоренностей, заключенных на очной встрече делегаций в Стамбуле. Киев, в свою очередь, заявил, что хочет вернуть утраченные территории.

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Пока же никаких предпосылок для возвращения к диалогу нет, поскольку украинские власти заявляли о планах решить ситуацию на поле боя, заявил в конце прошлой недели представитель Кремля Дмитрий Песков. Между тем в Турции сообщили, что президент России Владимир Путин во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что Москва допускает возвращение к переговорам с Украиной, но «на новых появившихся условиях».

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Белоруссия гарантии безопасности мирное соглашение Украина Владимир Макей Военная операция на Украине
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