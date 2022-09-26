Путин освободил Чижова от должности постпреда при ЕС

Владимир Чижов был представителем России при ЕС с 2005 года. На фоне ухудшения отношений с Западом он объявил о «завершении командировки»

Владимир Чижов (Фото: Постоянное представительство РФ при Европейском союзе)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, королевство Бельгия», — говорится в документе.

О планах ухода в отставку и «завершении командировки» 68-летний Чижов заявлял ранее. «Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — говорил дипломат журналистам 12 сентября. Он отметил, что во время своих «прощальных визитов» говорил европейским коллегам, что «сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

Еще 25 июля он стал кандидатом на пост сенатора от Карелии. В республике 11 сентября прошли выборы главы региона, согласно законодательству при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора. Чижов был кандидатом в сенаторы от исполнительной власти от действующего главы Карелии Артура Парфенчикова, победившего на выборах.