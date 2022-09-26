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МВД Италии сообщило о лидерстве правоцентристов на выборах в парламент

МВД Италии: правоцентристская коалиция лидирует на парламентских выборах
«Братья Италии» получают около 26% голосов, лидируя среди всех других партий на выборах в парламент Италии. Всего коалиция правоцентристов получила около 44% голосов. В левоцентристских силах уже признали поражение
Фото: Antonio Masiello / Getty Images
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Правоцентристская коалиция лидирует среди подсчитанных бюллетеней на досрочных парламентских выборах в Италии, партии «Вперед, Италия», «Братья Италии», «Лига» и «Мы, умеренные» получают 43,98% в палату депутатов и 44,16% голосов в сенат, сообщает агентство Rai со ссылкой на МВД республики. Ведомство исполняет функции избиркома. 

Среди них лидирует партия «Братья Италии», которую возглавляет Джорджия Мелони, за нее на выборах в обе палаты парламента отдали голоса около 26% проголосовавших — больше, чем за любую другую партию. «Начните с того, что необходимо, затем с того, что возможно, и вдруг вы обнаружите, что делаете невозможное», — заявила она ночью во время выступления перед сторонниками.

При этом левоцентристские партии («Демократическая партия», Альянс «левых» и «зеленых», «+Европа») получают к этому моменту на выборах в палату депутатов и сенат 26,64% и 26,38% голосов.

Явка жителей Италии резко снизилась на 9 п.п. с показателей на выборах 2018 года, отметила министр внутренних дел республики Лусиана Ламоргезе. В этом году в парламентских выборах в Италии приняли участие 63,9% имеющих право голосов итальянцев, тогда — 73,04%.

Демократическая партия Италии признала поражение на выборах в парламент
Политика
Фото:LaPresse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Досрочные выборы в парламент были назначены после того, как президент Серджо Маттарелла 21 июля подписал указ о роспуске предыдущего состава. Перед этим ушел в отставку глава правительства Марио Драги из-за раскола в кабинете министров. Причиной политического кризиса стал отказ «Движения пяти звезд», входившего в правящую коалицию, проголосовать за законопроект о помощи населению из-за инфляции, поданный командой бывшего премьер-министра.

В «Демократической партии» уже признали поражение, такое заявление сделала заместитель председателя Дебора Серракьяни во время пресс-конференции.

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Италия парламентские выборы «Братья Италии»
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