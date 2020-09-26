Партия Лимонова объявила о самороспуске и сформировала партию Лимонова

В «Другой России» сообщили, что считают важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам ее основателя. В связи с этим будет создана новая партия под названием «Другая Россия Э. В. Лимонова»

Эдуард Лимонов (Фото: Сергей Пономарев / AP)

Незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске и создании новой политической партии. Об этом говорится на странице партии в соцсети «ВКонтакте». Новое объединение получит название «Другая Россия Э.В. Лимонова».

В партии отметили, что год «стал непростым» в связи со смертью ее бывшего лидера, писателя Эдуарда Лимонова (он сложил полномочия председателя исполкома в 2016 году).

«В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», — говорится в сообщении. Руководящим органом новой партии станет политсовет из 12 человек, говорится в сообщении. Оперативные решения «по наиболее важным вопросам» будут принимать трое координаторов: Михаил Аксель, Андрей Дмитриев и Юрий Староверов.

Партия «Другая Россия» была основана Лимоновым и другими членами запрещенной в России Национал-большевистской партии в 2010 году. Минюст неоднократно отказывал «Другой России» в регистрации, после чего в партии решили не добиваться официальной регистрации.