Партия Лимонова объявила о самороспуске и сформировала партию Лимонова
Незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске и создании новой политической партии. Об этом говорится на странице партии в соцсети «ВКонтакте». Новое объединение получит название «Другая Россия Э.В. Лимонова».
В партии отметили, что год «стал непростым» в связи со смертью ее бывшего лидера, писателя Эдуарда Лимонова (он сложил полномочия председателя исполкома в 2016 году).
«В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», — говорится в сообщении. Руководящим органом новой партии станет политсовет из 12 человек, говорится в сообщении. Оперативные решения «по наиболее важным вопросам» будут принимать трое координаторов: Михаил Аксель, Андрей Дмитриев и Юрий Староверов.
Партия «Другая Россия» была основана Лимоновым и другими членами запрещенной в России Национал-большевистской партии в 2010 году. Минюст неоднократно отказывал «Другой России» в регистрации, после чего в партии решили не добиваться официальной регистрации.