В Ереване арестовали одного из лидеров оппозиции Армении

Главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна обвиняют в подкупе избирателей на парламентских выборах в апреле 2017 года. Суд арестовал его на два месяца. Царукян счел это политическим заказом

Гагик Царукян (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

Суд в Ереване на два месяца арестовал депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом журналистам сообщил один из его адвокатов, передает издание Aysor.

Защитник назвал решение суда незаконным и пообещал, что оно будет обжаловано.

«На самом деле, принятие этого решения было для нас предсказуемо, поэтому Гагик Царукян не явился в суд, он сразу обратился в Службу национальной безопасности», — приводит слова адвоката издание Panorama.am.

Глава «Процветающей Армении» назвал свой арест политическим заказом. «Они ответят за свое решение. Говорят неправду, обманывают людей и в социальных, и в экономических, и политических вопросах», — цитирует его Aysor.