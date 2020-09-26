В Ереване арестовали одного из лидеров оппозиции Армении
Суд в Ереване на два месяца арестовал депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом журналистам сообщил один из его адвокатов, передает издание Aysor.
Защитник назвал решение суда незаконным и пообещал, что оно будет обжаловано.
«На самом деле, принятие этого решения было для нас предсказуемо, поэтому Гагик Царукян не явился в суд, он сразу обратился в Службу национальной безопасности», — приводит слова адвоката издание Panorama.am.
Глава «Процветающей Армении» назвал свой арест политическим заказом. «Они ответят за свое решение. Говорят неправду, обманывают людей и в социальных, и в экономических, и политических вопросах», — цитирует его Aysor.