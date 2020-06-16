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Политика ,  
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Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции

Национальное собрание Армении проголосовало за снятие депутатской неприкосновенности и арест одного из самых богатых людей страны, депутата и лидера главной оппозиционной фракции Гагика Царукяна
Гагик Царукян
Гагик Царукян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В голосовании 16 июня принимали участие только 87 депутатов правящей фракции «Мой шаг» (все проголосовали «за»), лидером партии является действующий премьер Никол Пашинян. Депутаты оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» в голосовании участия не принимали, сообщило издание panorama.am.

Гагик Царукян во вторник выступил в парламенте, но, не дожидаясь результатов голосования, отправился в Службу национальной безопасности на допрос. У здания службы в центре Еревана собрались сторонники Царукяна. Полиция напоминает им, что собрания запрещены из-за действующего в стране чрезвычайного положения, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Полиция, по данным panorama.am, задерживает не соблюдающих социальную дистанцию граждан.

Царукяна обвиняют в подкупе избирателей на парламентских выборах в апреле 2017 года. Во вторник, выступая в парламенте, прокурор Давтян сообщил, что Царукян причастен к созданию группы, организовавшей подкуп избирателей. Каждому избирателю платили по 10 тыс. драмов (по нынешнему курсу около 1,4 тыс. руб.), сообщил Давтян. Генпрокурор сообщил, что за организацию преступной группы и подкуп избирателей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Арест депутата необходим, так как он располагает большими возможностями и может пытаться вмешаться в ход следствия, оставаясь на свободе, пояснил Давтян. Царукян в своем выступлении назвал дело против него сфабрикованным, а власти обвинил в политическом преследовании. «Говорит: если не проголосуете против Царукяна, то это станет концом нашей революции. Но конец вашей революции уже настал», — сказал лидер «Процветающей Армении».

С начала эпидемии коронавируса оппозиция последовательно критиковала правительство Пашиняна за неадекватный ответ на нее. 9 июня Царукян в парламентском выступлении обвинил премьера и кабинет министров не только в провале в борьбе с коронавирусом, но и в невыполнении обещаний, с которыми они пришли к власти в мае 2018 года. «Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена», — заявил Царукян на заседании политсовета партии 9 июня (цитата по «Интерфаксу»). Премьер обвинения отверг. 14 июня в офисах партии Царукяна и в его особняке прошли обыски, в ответ на это его сторонники провели в Ереване акцию протеста, на которой был задержан 91 человек.

«Процветающая Армения» занимает в парламенте 25 из 101 места. Царукян возглавляет партию с 2004 года, а депутатом парламента был впервые избран в 2003 году. За время пребывания в парламенте его партия была как оппозиционной, так и входила в альянс с правившей до 2018 года Республиканской партией Армении. Во время прихода к власти Пашиняна поддержал революцию. Царукян — один самых состоятельных людей Армении, в 2018 году он задекларировал около $222 млн. Является еще и председателем Олимпийского комитета страны.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Армения, Никол Пашинян, митинг, оппозиция
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