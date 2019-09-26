СМИ узнали о запуске Ираном улучшенных центрифуг вопреки ядерной сделке

Согласно конфиденциальному докладу МАГАТЭ, оказавшемуся в распоряжении Reuters, Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг. В будущем страна может запустить еще две установки с сотнями центрифуг

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Иран начал использовать улучшенные центрифуги для обогащения урана, таким образом нарушив Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся иранской ядерной программы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который был отправлен странам — членам организации.

В нем говорится, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали, что по состоянию на 25 сентября Иран начал заниматься обогащением урана на нескольких усовершенствованных центрифугах.

В докладе утверждается, что Иран улучшил порядка 40 центрифуг предыдущего поколения и намерен запустить еще два комплекса нового поколения по 164 центрифуги каждый — модели IR-4 и IR-2M. Также в документе отмечается, что Тегеран модернизирует 164 центрифуги модели IR-6S.

Соглашение СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Британией и Францией. В рамках этого соглашения Тегеран обязался уменьшить свой запас обогащенного урана на 97%, до 300 кг, а также на протяжении 15 лет не обогащать его выше уровня 3,67% (это позволит использовать уран на АЭС, но сделает его непригодным для создания ядерного оружия). Также в документе были прописаны ограничения по количеству используемых Ираном центрифуг и 15-летний запрет на строительство новых мощностей по обогащению урана.