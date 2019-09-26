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СМИ узнали о запуске Ираном улучшенных центрифуг вопреки ядерной сделке
Согласно конфиденциальному докладу МАГАТЭ, оказавшемуся в распоряжении Reuters, Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг. В будущем страна может запустить еще две установки с сотнями центрифуг
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Иран начал использовать улучшенные центрифуги для обогащения урана, таким образом нарушив Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся иранской ядерной программы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который был отправлен странам — членам организации.

В нем говорится, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали, что по состоянию на 25 сентября Иран начал заниматься обогащением урана на нескольких усовершенствованных центрифугах.

В докладе утверждается, что Иран улучшил порядка 40 центрифуг предыдущего поколения и намерен запустить еще два комплекса нового поколения по 164 центрифуги каждый  — модели IR-4 и IR-2M. Также в документе отмечается, что Тегеран модернизирует 164 центрифуги модели IR-6S.

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Иран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе

Соглашение СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Британией и Францией. В рамках этого соглашения Тегеран обязался уменьшить свой запас обогащенного урана на 97%, до 300 кг, а также на протяжении 15 лет не обогащать его выше уровня 3,67% (это позволит использовать уран на АЭС, но сделает его непригодным для создания ядерного оружия). Также в документе были прописаны ограничения по количеству используемых Ираном центрифуг и 15-летний запрет на строительство новых мощностей по обогащению урана.

8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из сделки и восстанавливает действие санкций против страны.

В мае этого года Тегеран объявил о первом этапе приостановки своих обязательств по ядерной сделке (речь шла об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Иран перешел ко второму этапу, объявив об обогащении урана свыше уровня 3,67% и пообещав сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей (Европа и Россия выступают за сохранение ядерного соглашения).

В начале сентября иранские власти объявили о том, что они приступили к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказались от ограничений исследовательской деятельности по атому. Спустя два дня МАГАТЭ сообщило, что Тегеран проинформировал его о начале исследований и разработке новых центрифуг.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Иран, МАГАТЭ, СВПД
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