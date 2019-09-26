Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

По словам украинского лидера, глава МИД России подошел к нему с желанием познакомиться и со словами «Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе»

Владимир Зеленский на 74-й Генассамблеи ООН (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди. «Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал: «Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе». Поздравил с обменом», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

По словам Зеленского, его ответ Лаврову был следующим: «Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей».

Зеленский также сообщил Лаврову, что также хочет прекратить войну в Донбассе. «Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан», — повторил Зеленский свои слова, которые он сказал главе МИД России.

Ранее Лавров рассказал о том, что у него с Зеленским состоялся разговор. В ходе него, уточнил министр, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями. При этом Лавров заметил, что со стороны советников Зеленского звучали противоречивые заявления о том, что закона об особом статусе никогда не будет. «Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины», — сказал Лавров.