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Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Речь идет о первом звонке американского лидера президенту Украины после избрания его на пост главы государства
Дональл Трамп (Фото: Jonathan Ernst )

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post.

Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины. «Я думаю, что следует запросить [публикацию] и первого разговора также. Он был прекрасным», — сказал Трамп.

Президент также сообщил, что у вице-президента Майка Пенса был «один или два» разговора с Зеленским, и что информация об этих звонках также должна быть опубликована. «Они [беседы] все были превосходными», — заметил американский лидер.

Трамп также не согласился с тем, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными. «За что импичмент?» — задался вопросом Трамп. «За то что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор», — сказал он.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Заявление Трампа звучат на фоне скандала вокруг другого его разговора с Зеленским, который в итоге положил начало процедуре импичмента американского президента. Речь идет о телефонном звонке, который состоялся 25 июля. В нем лидеры двух стран обсуждают возможность активизации расследования в отношении бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.The Wall Street Journal писала, что таким образом Трамп давил на Зеленского в своих политических интересах.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

И Трамп, и Зеленский заявляли, что никакого давления не было. В итоге Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму скандального разговора.

Авторы: Григорий Набережнов, Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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