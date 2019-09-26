Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Речь идет о первом звонке американского лидера президенту Украины после избрания его на пост главы государства

Дональл Трамп (Фото: Jonathan Ernst )

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post.

Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины. «Я думаю, что следует запросить [публикацию] и первого разговора также. Он был прекрасным», — сказал Трамп.

Президент также сообщил, что у вице-президента Майка Пенса был «один или два» разговора с Зеленским, и что информация об этих звонках также должна быть опубликована. «Они [беседы] все были превосходными», — заметил американский лидер.

Трамп также не согласился с тем, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными. «За что импичмент?» — задался вопросом Трамп. «За то что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор», — сказал он.