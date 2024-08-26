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Политика ,  
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Reuters узнал причину тревоги на базе НАТО в Германии

Reuters: тревогу на базе НАТО в Германии объявили из-за беспилотников
Въезд на авиабазу НАТО в&nbsp;Гайленкирхене
Въезд на авиабазу НАТО в Гайленкирхене (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Тревогу на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен на западе Германии объявили на прошлой неделе из-за потенциальной угрозой со стороны беспилотников, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По сведениям dpa, зарубежная разведка сообщила о возможной российской диверсии, но собеседник Reuters подчеркнул: «Слово «Россия» никогда не упоминалось. Мы говорили об угрозе, исходящей от беспилотников». С его слов, представляющих опасность дронов обнаружено не было.

На авиабазе в Гайленкирхене размещены самолеты-разведчики AWACS.

Тревоге там присвоили уровень «Чарли» — второй из четырех. Он свидетельствует, что произошел инцидент или получены разведданные, «указывающие на высокую вероятность террористической акции в той или иной форме против учреждений или персонала НАТО».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия НАТО дроны беспилотники
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