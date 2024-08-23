Прокуратура в ФРГ заподозрила шпионаж из-за полета дронов над промпарком
Немецкая прокуратура начала расследование в связи с полетами дронов над промышленной зоной химических и нефтяных компаний в земле Шлезвиг-Гольштейн, передает NDR.
«Прокуратура Фленсбурга (один из крупных городов региона. — РБК) подтверждает начало расследования по подозрению в агентурной деятельности в диверсионных целях в связи с неоднократными полетами дронов над критически важной инфраструктурой в земле Шлезвиг-Гольштейн», — сообщило ведомство.
Ранее о том, что над промзоной ChemCoast Park Brunsbüttel (находится на севере Германии недалеко от побережья Северного моря), сообщали Bild и Spiegel.
Полиция этого района также сообщала, что осведомлена о возможных незаконных пролетах дронов в промзоне — в частности, над новым терминалом для СПГ и выведенной из эксплуатации АЭС Брунсбюттель.
Speigel пишет, что полеты дронов фиксируют с 8 августа, впоследствии появления до четырех беспилотников отмечали почти каждую ночь. Их пытались отследить с помощью полицейских БПЛА, однако дроны-шпионы развивают скорость до 100 км/ч и могут преодолевать большие расстояния. Помимо промпарка, часть которого расположена на северном берегу Эльбы, один из беспилотников был замечен на южном берегу реки, в районе городов Штаде и Балье, это произошло 16 августа.
В ночь на 23 августа на авиабазе НАТО в немецком городе Гайленкирхен был повышен уровень безопасности из-за получения разведданнных о потенциальной террористической угрозе, часть персонала попросили покинуть базу. На прошлой неделе там же была обнаружена попытка незаконного проникновения.
За последнее время произошло еще несколько подозрительных инцидентов и на других военных объектах в Германии. Власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кёльне, но проверка в итоге не выявила нарушений. На воротах в казармах немецкой армии в баварском городе Гархинг обнаружили следы взлома, но проверка не нашла признаков проникновения в здания на территории казарм. На базе в Мехернихе (вблизи Бонна) было зафиксировано повреждение забора, около 10 тыс. служащих попросили отказаться от любого использования воды, даже для санитарных нужд, проверка затем также показала, что вода не была загрязнена.
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