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Военная операция на Украине ,  
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«Ну, что? Палку оббивать гвоздями?»Гладков раскритиковал глав районов

Гладков раскритиковал глав районов после гибели жителей при обстреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне при обстреле погибли пятеро, еще 12 пострадали. Губернатор Гладков возмутился работой подчиненных, которые за два года не поняли, «в каком регионе живем»

В Белгородской области проведут трехдневное служебное расследование после гибели мирных жителей при обстреле ВСУ поселка Ракитное, такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства. Трансляция шла во «ВКонтакте».

На совещании выступил глава управления региональной безопасности Евгений Воробьёв, который рассказал, что руководители Ракитянского, Прохоровского и Ивнянского районов «не вполне погрузились в проблематику» гражданской защиты, а почти во всех районах не делают своевременных выводов по результатам учений: не хватает аптечек, средств индивидуальной защиты, мегафонов и огнетушитилей, недостаточно укрытий на остановках, в школах и местах скопления людей.

Губернатор перебил его и сказал, что после произошедшего в Ракитянском районе поручает проверить глав на соответствие занимаемым должностям, а свое мнение выразят в Минобороны, МЧС и правительстве. Гладков подчеркнул, что «в течение двух недель последних говорим, что Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми».

«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал Гладков.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Он признался, что у него не хватает слов, чтобы оценить работу подчиненных: «В моем восприятии все эти истории должны были закончиться в 2022 году. Непонимание, в каком регионе живем и уровень ответственности, который сейчас несем».

Поселок Ракитный попал под обстрел ВСУ в ночь на 25 августа. Погибли пять человек, еще трое детей и девять взрослых получили ранения. Четверо раненых находились в тяжелом состоянии. Десять частных домов получили повреждения.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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