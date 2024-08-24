Волгоградская колония сообщила о штатной работе после захвата заложников

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ИК-19 в Волгоградской области, где накануне произошел захват заложников, работает в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Пострадавшие сотрудники находятся в тяжелом состоянии, добавили в управлении.

«Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются», — рассказал собеседник агентства.

Ранее, 23 августа, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев заявил, что в Центральную районную больницу (ЦРБ) Суровикинского района поступили четыре работника ФСИН. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

Бунт заключенных с захватом заложников в Волгоградской области произошел накануне, 23 августа. Тогда во время заседания в ИК-19 четверо заключенных напали на сотрудников ФСИН. Все нападавшие были убиты при штурме.

Ведомство сообщило, что погибли четверо сотрудников ведомства. Еще восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения.

Преступники взяли в заложники 12 человек, потребовали автомобиль, четыре автомата, а также освобождения земляков из ШИЗО. Кроме того, издание Baza опубликовало видео, где преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

На юге России это уже второй за лето бунт заключенных с захватом заложников. Первый произошел 16 июня: тогда шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников ростовского следственного изолятора. Они также заявили о принадлежности к «Исламскому государству». В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.