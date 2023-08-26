Медведев назвал преимущество Обамы перед Байденом

Медведев: в отношениях России и США было больше прагматизма при Обаме

Отношения России и США во время президентства Барака Обамы были непростыми, особенно из-за Украины, но тогда в них было больше прагматизма, считает Медведев. Сейчас же Вашингтон очень вовлечен «в украинский расклад», заявил он

Дмитрий Медведев и Барак Обама во время двусторонней встречи 23 сентября 2009 года в Нью-Йорке (Фото: Olivier Doulier / Getty Images)

Во время президентства Барака Обамы в отношениях Вашингтона и Москвы было больше прагматизма, чем сейчас, считает зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, когда Обама сменил Джорджа Буша на посту американского лидера в январе 2009 года, между Россией и США «возникла напряженность, связанная с ситуацией на Украине». После присоединения Крыма к России в 2014-м Обама ввел санкции против Москвы, «но уже в этот период с ним работал Владимир Владимирович». «Но факт в том, что... во всяком случае с точки зрения прагматизма — его у Барака Обамы было больше, чем у Байдена», — заявил Медведев в интервью RT.

Зампред Совбеза считает, что это связано с тем, что интеллектуальные способности «у Обамы повыше, чем у Байдена». Кроме того, по мнению Медведева, Байден слишком глубоко вовлечен в события на Украине — ментально, политически и экономически.

«Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке <...>. И всему этому есть одна причина — глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинский расклад», — сказал он.

Сын президента США, Хантер Байден, входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. В это время Джо Байден занимал пост вице-президента, фактически ему было поручено курировать политику в отношении Украины.



В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

Медведев считает, что США стали «очень специфичным государством, и «столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, к которому относится Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части». По его мнению, страна сейчас «конфликтует сама с собой».

Обама занимал пост президента США два срока, с 2009 по 2017 год, Байден в это время был вице-президентом. Медведев был главой государства с мая 2008 по май 2012 года. Первая встреча Медведева и Обамы состоялась в апреле 2009-го накануне саммита G20 в Лондоне; она прошла вскоре после того как главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Хиллари Клинтон объявили о начале «перезагрузки» политических отношений между двумя странами. С тех пор они встречались более десятка раз до окончания президентских полномочий Медведева. Например, в 2010 году в Праге президенты подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3, Россия приостановила свое участие в нем в феврале 2023 года).

Обама и Путин с 2012 года встречались девять раз. Первые очные переговоры после введения санкций США против России из-за присоединения Крыма и обострения на Донбассе состоялись в июне 2014-го в Нормандии. Их последняя на официальном уровне встреча прошла в 2016 году на саммите АТЭС в Лиме; тогда лидеры коротко поговорили об Украине, но «достичь прогресса не удалось», сообщали в Кремле.

В 2020 году Обама в своих мемуарах «Земля обетованная» (A Promised Land) вспоминал, что считал Медведева «олицетворением новой России». Делясь впечатлениями о первой встрече, экс-президент отмечал, что Медведев удивил его, сделав предложение о переброске американских военных в Афганистан через российское воздушное пространство. Также, по словам Обамы, они практически еженедельно обсуждали по телефону ядерную программу Ирана и введение санкций Совета безопасности ООН против Тегерана.

Медведев ранее заявлял, что к концу второго срока президента Обамы «российско-американские отношения полностью деградировали» по вине Вашингтона.