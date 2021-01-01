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Обама в мемуарах описал впечатление от Медведева словами о «новой России»

Дмитрий Медведев и Барак Обама
Дмитрий Медведев и Барак Обама (Фото: John Moore / Getty Images)

Экс-президент США Барак Обама в 2009 году считал занимавшего на тот момент пост президента Дмитрия Медведева «олицетворением новой России». Об этом Обама рассказал в своей книге «Земля обетованная» (A Promised Land), передает ТАСС.

«Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля», — написал Обама.

The Guardian сообщает, что Медведева Обама в книге описывает как более сговорчивого протеже Владимира Путина, который является поклонником группы Deep Purple. Экс-президент также отмечает, что в речах Медведева присутствовала «определенная ироническая отстраненность», будто бы он хочет дать понять, что «сам по-настоящему не верит в то, что говорит», передает издание.

Обама в мемуарах назвал причины слабости России
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Также в мемуарах Обама рассказал о своей первой встрече с Медведевым в апреле 2009 года в Лондоне перед саммитом G20. По словам Обамы, тогда Медведев удивил его, сделав предложение о переброске американских военных в Афганистан через российское воздушное пространство. Также бывший президент написал, что они практически еженедельно обсуждали по телефону ядерную программу Ирана и введение санкций Совета безопасности ООН против Тегерана.

Барак Обама был президентом США два срока, с 2009 по 2017 год. Дмитрий Медведев занимал пост главы государства в 2008–2012 годах.

Книга Обамы под названием «Земля обетованная» издана 17 ноября. В ней бывший президент описывает свою политическую карьеру и личную жизнь. Ранее были опубликованы две его первые книги — «Мечты моего отца» (1995 год) и «Дерзость надежды» (2006 год).

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