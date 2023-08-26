Премьер Эстонии Кая Каллас исключила уход с поста из-за связей бизнеса ее мужа с Россией

Премьер Эстонии исключила уход с поста из-за связей ее мужа с Россией

Компания Stark Logistics, в которой супруг премьера Арво Халлик владеет долей, продолжает перевозки в Россию и обратно, сообщил ERR. Халлик позднее заявил, что решил продать свою долю

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается уходить с поста из-за скандала вокруг компании ее мужа, об этом она сказала в интервью телеканалу ERR.

«Я не планирую уходить в отставку. Я была и буду премьер-министром ради свободы Украины и Эстонии», — подчеркнула она.

По ее словам, наказание должно быть за работу с подсанкционными товарами, а остальное — это «вопрос моральных принципов».

На этой неделе телеканал сообщил, что компания Stark Logistics, в которой супруг премьера Арво Халлик владеет долей, продолжает перевозки в Россию и обратно. Гендиректор компании Кристьян Крааг в ответ заявил, что у нее есть лишь один эстонский клиент — AS Metaprint, которому она помогает «выполнить его предыдущие, действительные и законные международные контракты с Россией». «Создание новых отношений с клиентами для поставок в Россию не ведется», — утверждает он.

Каллас, комментируя бизнес мужа, заявила, что «не имеет ни малейшего представления» об этом, и подчеркнула, что у него нет клиентов из России, а ей нечего скрывать.

Сам Халлик позднее заявил, что решил продать свою долю в Stark Logistics.