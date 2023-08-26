branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Премьер Эстонии исключила уход с поста из-за связей ее мужа с Россией Политика, 02:52
Умер британский гитарист Берни Марсден Общество, 02:49
Медведев заявил, что Саакашвили наказали история и Бог Политика, 02:11
Флаги и ритуалы: как в Индии провожали и праздновали успех «Чандраян-3» Общество, 02:01 
Секретарь СНБО Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ Политика, 01:40
Нигер потребовал от послов США, Франции и Германии покинуть страну Политика, 01:28
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Китай предупредил об угрозе войны из-за учений США и союзников близ Кореи Политика, 01:07
В Кузбассе описали динозавра, которому мог принадлежать найденный скелет Общество, 01:00
Байден оценил тюремный снимок Трампа Политика, 00:34
Поместье Трампа Мар-а-Лаго продали по ошибке после его ареста Политика, 00:33
«Челси» одержал первую за полгода победу в чемпионате Англии Спорт, 00:14
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
Пожар на строительном рынке в Нахабино локализовали Общество, 00:05
Война санкций ,  
0 

Премьер Эстонии исключила уход с поста из-за связей ее мужа с Россией

Премьер Эстонии Кая Каллас исключила уход с поста из-за связей бизнеса ее мужа с Россией
Сюжет
Война санкций
Компания Stark Logistics, в которой супруг премьера Арво Халлик владеет долей, продолжает перевозки в Россию и обратно, сообщил ERR. Халлик позднее заявил, что решил продать свою долю

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается уходить с поста из-за скандала вокруг компании ее мужа, об этом она сказала в интервью телеканалу ERR.

«Я не планирую уходить в отставку. Я была и буду премьер-министром ради свободы Украины и Эстонии», — подчеркнула она.

По ее словам, наказание должно быть за работу с подсанкционными товарами, а остальное — это «вопрос моральных принципов».

На этой неделе телеканал сообщил, что компания Stark Logistics, в которой супруг премьера Арво Халлик владеет долей, продолжает перевозки в Россию и обратно. Гендиректор компании Кристьян Крааг в ответ заявил, что у нее есть лишь один эстонский клиент — AS Metaprint, которому она помогает «выполнить его предыдущие, действительные и законные международные контракты с Россией». «Создание новых отношений с клиентами для поставок в Россию не ведется», — утверждает он.

Каллас, комментируя бизнес мужа, заявила, что «не имеет ни малейшего представления» об этом, и подчеркнула, что у него нет клиентов из России, а ей нечего скрывать.

Сам Халлик позднее заявил, что решил продать свою долю в Stark Logistics.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Она неоднократно призывала к экономической изоляции России.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Профессор МГУ Маслов — РБК: «Китай всегда хватает то, что плохо лежит»
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Кая Каллас Эстония муж отставка Россия
Материалы по теме
Партия премьер-министра Эстонии Каллас победила на парламентских выборах
Политика
Посол в Эстонии счел националистическими слова Каллас о визах для россиян
Политика
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Политика