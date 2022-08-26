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Медведев счел недостаточным для мира отказ Украины от вступления в НАТО

России по-прежнему нужны гарантии безопасности, о которых в прошлом году говорил президент Владимир Путин, заявил Медведев. По его словам, перспектива переговоров будет зависеть от развития событий
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Отказ Украины от вступления в НАТО не является достаточным условием для прекращения военной операции, для этого нужен в том числе договор о гарантиях безопасности России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу LCI.

«Отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо выработать те самые гарантии, о которых <...> говорил президент Путин», — сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

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Замглавы Совбеза заявил, что Россия была готова к переговорам, а украинские власти отказались от них, при этом выступая за встречу на высшем уровне. «Но им было сказано и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определенных условиях», — напомнил Медведев.

В конце декабря 2021 года Россия предложила западным странам проект гарантий безопасности, который предусматривал отказ от расширения НАТО на восток и размещения баз и вооружения альянса в странах бывшего СССР. В январе в Брюсселе прошли переговоры с участием России, США и НАТО по данному вопросу, однако они ни к чему не привели. Вашингтон и Североатлантический альянс отклонили большинство предложений России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Москва называла ее целью защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России в условиях угрозы со стороны НАТО.

Через несколько дней после этого Россия и Украина начали переговоры о мирном урегулировании. На встрече делегаций двух стран в Стамбуле в конце марта Киев передал Москве ряд предложений, в том числе о безъядерном и внеблоковом статусе Украины. Президент России Владимир Путин называл результаты переговоров в Турции «прорывом», однако позже сообщил, что Киев начал отходить от достигнутых договоренностей, из-за чего диалог зашел в тупик.

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Переговоры окончательно приостановились в середине мая. Москва возлагала ответственность за это на власти Украины и западные страны. Президент Украины Владимир Зеленский допускал возвращение к переговорам при условии возврата утраченных Киевом территорий с 24 февраля. Он также исключил переговоры с Москвой в случае проведения референдумов на занятых Россией территориях.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Медведев НАТО

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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