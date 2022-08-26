В ВГА сообщили о лесных пожарах в районе Запорожской АЭС
В районе Запорожской АЭС горят леса, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
Он прикрепил к сообщению снимки со спутника. На них видно одно возгорание около АЭС и шлейф дыма от него.
Накануне на атомной электростанции сработала система безопасности. В военно-гражданской администрации Энергодара пояснили, что причиной стал пожар на окружающей территории, который начался из-за обстрелов со стороны ВСУ. Загорелась трава на поле, а также подлесок. После этого в сети произошло короткое замыкание, а показатели энергосистемы «полностью просели», утверждали там. Это привело к отключению подачи электроэнергии в некоторые города области.
Днем 25 августа Рогов сообщил, что энергоснабжение полностью восстановлено.
Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.
Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года — также в Крым (в 2015 году была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров). По собственным данным, АЭС снабжала электроэнергией 10 млн человек, а также десятки крупных промышленных предприятий.
О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля 2022 года. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».
Россия и Украина неоднократно заявляли, что противоположная сторона рискует стать причиной глобальной катастрофы из-за Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН говорил, что Россия должна прекратить «ядерный шантаж» и без всяких условий покинуть территорию станции. Он также призывал миссию МАГАТЭ установить полный контроль над АЭС.
Москва в свою очередь обвиняла Киев в ухудшении условий с безопасностью на атомной электростанции. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские военные «практически ежедневно» обстреливают территорию Запорожской АЭС и Энергодар, «создавая реальный риск радиационной аварии». Россия также отрицала использование станции в военных целях.