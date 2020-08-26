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Политика ,  
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Глава Башкирии ответил на слова Путина о БСК фразой про справедливость

Ранее Хабиров сам инициировал проверку силами республики юридической чистоты сделки по снижению доли государства в «Башкирской содовой компании». Президент поручил Генпрокуратуре заняться этим вопросом
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

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Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на критику Владимира Путина о том, что государство потеряло контрольную долю в Башкирской содовой компании, а из нее идет «бесконтрольное выкачивание денег».

«Справедливость должна восторжествовать», — написал глава республики на своей странице «ВКонтакте», опубликовав видеосюжет с выступлением Путина.

В своем выступлении Путин отметил, что контрольный пакет «Башкирской содовой компании» принадлежит частным лицам, при этом деньги в развитие практически не инвестируются. Он поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в БСК с 62% до 38%, а правительству и властям республики — с выводом прибыли от работы компании в офшоры. Основным акционером БСК является «Башхим» (57,18%) бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Башкирия владеет 38,28% БСК через «Региональный фонд».

Хабиров был назначен и.о. главы Башкирии осенью 2018 года, а через в октябре 2019 года избавился стал полноценным губернатором. До этого он был главой городского округа Красногорск в Московской области.

К тому времени БСК уже несколько лет заявляла, что ресурсы разрабатываемого ею месторождения истощатся к концу 2022 года. Компания является лидером в России по производству соды.

Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Бизнес
Завод &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;

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В Башкирии находятся шиханы — одиноко стоящие пологие горы, которые являются поднятыми наверх в результате геологической активности остатками барьерного рифа, образовавшегося в теплом море в пермском периоде более 200 млн лет назад. Они состоят в основном из известковых отложений. Один шихан — Шахтау («Царь-гора») — уже исчез в результате разработки его как источника сырья для соды с 1950-х годов, на его месте сейчас находится карьер.

В декабре 2018 года решался вопрос о расширении сырьевой базы для БСК. Тогда Хабиров заявил, что священные для местных жителей горы Торатау и Юрактау трогать не будут. Выбор пал на четвертый из имеющихся в республики шиханов — Куштау. «Мы будем искать сырье для «Соды». Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году, и работы уже ведутся. Если запасы здесь подтвердятся — это приемлемый вариант решения проблемы», — сказал тогда глава Башкирии.

Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау
Общество
Радий Хабиров

В 2020 года компания начала вырубку лесов и подготовку к разработке шихана Куштау. Местные жители вышли на протестные акции, они пытались блокировать проезд к месту работ тяжелой техники, произошли столкновения протестующих с сотрудниками ЧОПа и ОМОНа, в результате которых были задержаны активисты. После этого Хабиров встретился с протестующими и сообщил им, что БСК не будет разрабатывать месторождение, пока не найдут другое решение. Позднее он инициировал придание горе статуса особо охраняемой территории.

Авторы: Екатерина Митрохина, Владислав Гордеев
Теги: Башкирия, Владимир Путин, критика, справедливость
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