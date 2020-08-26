Глава Башкирии ответил на слова Путина о БСК фразой про справедливость

Ранее Хабиров сам инициировал проверку силами республики юридической чистоты сделки по снижению доли государства в «Башкирской содовой компании». Президент поручил Генпрокуратуре заняться этим вопросом

Радий Хабиров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

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Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на критику Владимира Путина о том, что государство потеряло контрольную долю в Башкирской содовой компании, а из нее идет «бесконтрольное выкачивание денег».

«Справедливость должна восторжествовать», — написал глава республики на своей странице «ВКонтакте», опубликовав видеосюжет с выступлением Путина.

В своем выступлении Путин отметил, что контрольный пакет «Башкирской содовой компании» принадлежит частным лицам, при этом деньги в развитие практически не инвестируются. Он поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в БСК с 62% до 38%, а правительству и властям республики — с выводом прибыли от работы компании в офшоры. Основным акционером БСК является «Башхим» (57,18%) бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Башкирия владеет 38,28% БСК через «Региональный фонд».

Хабиров был назначен и.о. главы Башкирии осенью 2018 года, а через в октябре 2019 года избавился стал полноценным губернатором. До этого он был главой городского округа Красногорск в Московской области.