Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков на Алеппо

Тысячи боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением готовят удар по городам Хама и Алеппо в Сирии. Лидер террористической группировки Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал их к новому джихаду против сил Асада, рассказали в Минобороны

Алеппо, Сирия. 2017 год (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Несколько тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением готовят наступление на сирийские города Хама и Алеппо. Об этом сообщил представитель ​российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.

По словам Цыганкова, силы боевиков, сконцентрированные в районе Идлиба, продолжают регулярные обстрелы населенных пунктов. Лидер террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее «Джабхат Ан-Нусра», запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал боевиков к началу джихада против правительственных сил. «Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо», — говорится в сообщении российских военных.

В рамках подготовки наступления боевики готовят провокацию с химическим оружием, отметил Цыганков. Ранее о подобной угрозе сообщал официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В Минобороны заявляли, что боевики намерены приписать химатаку правительственным силам с целью спровоцировать удар по армии Асада со стороны западной коалиции.

«В населенном пункте Джиср Эш-Шугур под руководством представителей организации «Белые каски» активно проводятся так называемые тренировки по действиям «в условиях химического заражения». Боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» доставлены 8 емкостей с хлором. В настоящее время они размещены в населенном пункте Халлюз на складе группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами», — рассказал подробности подготовки террористов Цыганков.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что советник президента США Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве предупреждение о решении США ударить по Сирии в случае новой химатаки. Вскоре после этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил о подготовке провокации с использованием химоружия в Сириии. «Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов», — подчеркнул дипломат.