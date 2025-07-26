Мосгорсуд арестовал россиянина Крысяева по делу о госизмене

По статье о госизмене арестованному Крысяеву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Детали дела неизвестны

Вид на здание Московского городского суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Мосгорсуд 26 июля арестовал по статье о госизмене (275 УК) некоего Р. Ю. Крысяева, следует из карточки дела.

Решение вступит в силу 30 июля.

Ст. 275 предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Такие дела рассматриваются, как правило, в закрытом режиме.

17 июля стало известно о задержании в Воронеже сотрудниками ФСБ россиянина, который, как утверждает спецслужба, собирал и передавал украинской разведке сведения о средствах противовоздушной обороны, расположенных на территории региона. Также он планировал устроить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Воронежской области.

Против мужчины 1984 года рождения тоже возбудили дело о госизмене. Кроме того, его обвиняют в приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном приобретении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). Он тоже арестован.