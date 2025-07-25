ТАСС узнал о возможной проверке Дудя на госизмену
Журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов), заочно арестованного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, могут проверить на предмет госизмены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК (госизмена)», — сказал собеседник агентства.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дудя за уклонение от обязанностей иноагента 22 июля.
Дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по указанной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также Дудь объявлен в международный розыск.
Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию. Дудь уехал из страны в 2022 году. Минюст объявил журналиста иностранным агентом в апреле того же года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», однако Верховный суд ему отказал.
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