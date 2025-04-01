Жителю Петербурга дали условный срок за ₽1000 пожертвования ФБК
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам условно Александра Адамова, который перевел Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован) 1 тыс. руб., сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
Дело против Адамова было заведено по ч.1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). Перевод со своей банковской карты мужчина сделал 5 августа 2021 года. Экстремистской организацией ФБК признали 9 июня того же года.
«Адамов вину признал полностью, осуществил ряд благотворительных пожертвований в поддержку СВО (БФ «Помогаем Нашим», БФ «Народный Фронт. Все для Победы», «Красный Крест»)», — отметили в суде.
Его приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года.
В декабре прошлого года по той же статье осудили кардиохирурга из Москвы. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за финансирование ФБК. Адвокат врача Наталья Тихонова сообщала, что ее подзащитный оформил подписку на донаты до признания ФБК экстремистской организацией и забыл отписаться. Она указывала, что приговор будут обжаловать, так как он слишком суровый.
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