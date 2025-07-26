FT узнала, что в «Слуге народа» опасаются мести из-за реформы НАБУ

В президентской партии опасаются преследований со стороны НАБУ и САП за поддержку закона, который ставит эти ведомства в зависимость от Генпрокуратуры

Около 70 депутатов Верховной рады из президентской партии «Слуга народа» не хот голосовать за новый законопроект, который возвращает независимость антикоррупционным органам — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), сообщает Financial Times.

Парламентарии опасаются, что ведомства воспользуются восстановленными полномочиями и начнут преследовать их за поддержку закона, принятого ранее, который ставит НАБУ и САП в зависимость от Генеральной прокуратуры. Президент Владимир Зеленский подписал его 22 июля, а два дня спустя, на фоне массовых протестов, внес в парламент новый документ, пообещав сохранить «все нормы для независимости антикоррупционных институций».

«Люди боятся мести в виде несправедливого преследования», — сказал газете один из руководителей парламентской фракции Зеленского.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что новый законопроект будет рассмотрен на заседании 31 июля. Однако, учитывая сомнения среди депутатов, рассмотрение могут отложить, пишет FT.

Поводом для опасений депутатов стало интервью главы САП Александра Клименко телеканалу «Суспiльне». Чиновник сообщил, что организация «собирает всю информацию» о том, как парламент принимал первоначальную версию проекта об антикоррупционных органах. «Мы проанализируем все ситуации, события, высказывания, все обвинения, претензии в наш адрес. До мельчайших деталей», — пообещал он.

В разговоре с FT Клименко заявил, что «основания опасаться НАБУ и САП есть только у тех, кто замешан в коррупционных схемах», добавив, что ведомства не занимаются политическим преследованием». «Все расследования НАБУ и САПО основаны исключительно на фактах и доказательствах», — подчеркнул он.

Закон, подписанный Зеленским во вторник, спровоцировал крупнейшие антиправительственные протесты с начала полномасштабных боев. Президент Украины смягчил свою позицию после того, как поговорил с западными партнерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошту, которые призвали его немедленно отменить инициативу, отмечает FT. Новый проект, внесенный в Раду, сокращает полномочия генпрокурора, его приветствовали и НАБУ, и САП. Объясняя отказ от реформы, президент заявил, что уважает мнение людей и считает нормальным реагировать, когда «люди чего-то не хотят».