Глава МИД Польши предостерег Зеленского от худшего решения

Украинцы борются «за честное европейское государство», и отказ от борьбы с коррупцией — худшее, что может сделать Зеленский, заявил глава МИД Польши. Президент Украины заверил, что не хочет рисковать европейским будущим страны

Радослав Сикорский (Фото: Carlos Jasso / WPA Pool / Getty Images)

Польские власти призвали президента Украины Владимира Зеленского не прекращать усилия по борьбе с коррупцией на фоне проблем, возникших из-за закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Polsat (цитату Сикорского опубликовал МИД в своем аккаунте в X). Министр отметил, что украинцы сейчас «борются за честное европейское государство».

Закон № 12414, который превращает НАБУ и САП в институты, зависимые от генеральной прокуратуры, был принят 22 июля, а перед этим у сотрудников ведомств проходили обыски. СБУ и Офис генпрокурора заявили о «разоблачении российского влияния» на НАБУ. На этом фоне тысячи человек вышли на протесты в Киеве и других городах Украины с требованием отмены закона. Акции продолжаются четвертый день.

Зеленский после принятия закона опубликовал видеообращение, в котором заявил: «Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого надо все очистить». 24 июля он внес в Верховную раду законопроект, касающийся независимости НАБУ и САП, в котором предложил сократить полномочия генпрокурора. Со слов Зеленского, в проекте будут сохранены «все нормы для независимости антикоррупционных институций», но в то же время документ «обеспечит силу системе правопорядка». НАБУ и САП приветствовали эту инициативу, Рада рассмотрит ее 31 июля.

В разговоре с журналистами ранее на этой неделе Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины на фоне ситуации с антикоррупционными органами: «Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы».