NYT назвала закулисного инициатора отставки главы ФРС

Глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте в течение нескольких недель активно критиковал председателя ФРС, он подготовил черновик письма об увольнении Джерома Пауэлла

Черновик письма об увольнении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла подготовил не Дональд Трамп, а директор Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билл Пулте — один из главных критиков деятельности ФРС. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Пулте, имеющий значительное влияние в строительной отрасли и трехмиллионную аудиторию в соцсетях, активно использовал свои позиции для критики Пауэлла, отмечает газета. В течение нескольких недель он публично требовал либо отставки Пауэлла, либо расследования в связи с реконструкцией штаб-квартиры ФРС, которая, по его словам, «пронизана мошенничеством». Также каждый раз после критических высказываний Трампа о процентной политике Пауэлла глава FHFA обычно публиковал посты с требованиями его отставки.

При этом даже оппонент Пауэлла — сенатор-демократ Элизабет Уоррен — осудила действия Пулте, назвав ненормальным факт подготовки им письма об увольнении вместо выполнения прямых обязанностей.

NYT отмечает, что к Пулте действительно есть вопросы потому, что помимо активности в соцсетях против Пауэлла, он, будучи главой FHFA, не предложил конкретных мер по решению проблемы дефицита жилья, который эксперты оценивают как минимум в 2 млн домов по стране.

Тема увольнения главы ФРС обсуждается с весны, в частности, в апреле о том, что Трамп рассматривает такую возможность, говорил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Сам республиканец публиковал в соцсетях ряд постов с критикой в адрес регулятора из-за отказа снизить ключевую ставку. После июньского заседания ФРС четвертый раз подряд сохранила ее на уровне 4,25–4,5% годовых. При этом сам Трамп заявляет журналистам, что не планирует увольнять Пауэлла.

Против отставки выступает, в частности министр финансов Скотт Бессент. По данным WSJ, в разговоре с Трампом он попытался отговорить его от отстранения главы ФРС, предупредив о негативных последствиях для экономики США и рынков.