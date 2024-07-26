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Минобороны подняло в воздух истребитель из-за британского RC-135

Истребитель Су-27
Истребитель Су-27 (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Российский Су-27 подняли из-за приближения к границе России в Черном море двух британских истребителей «Тайфун» и самолета-разведчика, в итоге они развернулись, нарушения границы не было, сообщили в Минобороны.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — подчеркнули в ведомстве.

RC-135 — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России.

Истребитель Су-27 предназначен для дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и обеспечения действий сил флота на удалении 300–400 км от береговой черты. Оснащен автоматической одноствольной пушкой ГШ‑301, может нести до шести управляемых ракет «воздух — воздух» Р‑27 или до четырех Р‑73. Дальность полета составляет 3250 км, максимальная масса боевой нагрузки — 6 т.

Российские власти регулярно сообщают о сопровождении иностранных самолетов у границ. В предыдущий раз российский истребитель сопроводил самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» Великобритании над Черным морем 24 июля.

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Минобороны истребитель Черное море
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