Военные подняли Су-27 из-за британских самолетов над Черным морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» Великобритании над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, самолет подняли, чтобы не допустить нарушения границы. Когда российский истребитель подлетел, иностранные самолеты развернулись. Граница не была нарушена, подчеркнули в ведомстве. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Минобороны отметило, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Российские власти регулярно сообщают о сопровождении иностранных самолетов у границ.
Так, в начале марта Су-27 подняли в воздух из-за самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителей «Рафаль-С» Франции. Они не пересекли российскую границу.
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