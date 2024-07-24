Военные подняли Су-27 из-за британских самолетов над Черным морем

Истребитель Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» Великобритании над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, самолет подняли, чтобы не допустить нарушения границы. Когда российский истребитель подлетел, иностранные самолеты развернулись. Граница не была нарушена, подчеркнули в ведомстве. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Минобороны отметило, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Российские власти регулярно сообщают о сопровождении иностранных самолетов у границ.

Так, в начале марта Су-27 подняли в воздух из-за самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителей «Рафаль-С» Франции. Они не пересекли российскую границу.