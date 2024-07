Reuters узнал, что США признались в дискредитации вакцины Китая от COVID

После расследования Reuters о том, что Пентагон в 2020–2021 годах создал сотни аккаунтов в Twitter для дискредитации китайской вакцины Sinovac, Филиппины потребовали ответа. По данным агентства, США в итоге признались в содеянном

Министерство обороны США признало, что во время пандемии COVID-19 намеренно распространяло на Филиппинах дискредитирующую информацию относительно эффективности китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на секретный правительственный документ.

Как отмечает агентство, впервые о признании США в дискредитации китайской вакцины заявил в своем подкасте Гарри Рок — пресс-секретарь бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Рок тогда не предоставил доказательств своим словам, однако Reuters удалось изучить письмо Пентагона в МИД и Министерство обороны Филиппин, в котором американское военное ведомство подтверждает, что «отправляло сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac». Осведомленный с содержанием письма источник Reuters подтвердил его подлинность.

Согласно документу, Пентагон также признал, что «допустил некоторые ошибки в сообщениях, связанных с COVID-19», но заверил Филиппины, что военные «значительно улучшили надзор и подотчетность информационных операций» с 2022 года.

Признание США последовало за расследованием Reuters от 14 июня, которое показало, как Пентагон проводил «секретные психологические операции» по дискредитации китайских вакцин в 2020 и 2021 годах, в разгар пандемии COVID-19. Агентство тогда выявило не менее 300 аккаунтов на X (ранее Twitter), почти все из которых были созданы летом 2020 года и были сосредоточены на лозунге #Chinaangvirus — Tagalog for China is the virus.

Большинство этих аккаунтов, по данным источников агентства, были созданы именно американскими военными в целях противодействия растущему влиянию Китая на Филиппинах. Кампания продолжилась после смены президента США (в январе 2021 года Джо Байден сменил на посту Дональда Трампа) и после того, как руководители соцсетей предупредили новую администрацию о том, что Пентагон распространял дезинформацию о коронавирусе, выяснил Reuters.

После расследования комитет по иностранным делам сената Филиппин начал слушания по этому вопросу и запросил ответ от США.