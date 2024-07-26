 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил о работе с Анкарой над гуманитарным коридором

Посол Украины Боднар заявил о работе над гуманитарным коридором через Турцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев и Анкара работают над созданием гумкоридора через Турцию для возвращения на Украину гражданских и заключенных с подконтрольных России территорий, заявил украинский посол. В начале 2023-го с таким предложением выступила Турция
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Киев и Анкара работают над гуманитарным коридором через Турцию для мирных жителей и заключенных с подконтрольных России территорий, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.

Он назвал Турцию «важной частью шагов, предпринимаемых на пути к миру», отметив, что она «получила опыт переговоров с Россией» и способна вести диалог со многими странами, включая государства глобального Юга. Дипломат напомнил о роли Анкары в переговорах Киева и Москвы в начале боевых действий, заключении зерновой сделки и обмене пленными.

В январе прошлого года турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Турция хотела быть посредником между Россией и Украиной и добиться открытия «коридора воссоединения» — гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым. После прошли встречи омбудсменов России и Украины при посредничестве Турции, однако прогресса в этом вопросе пока нет.

Эрдоган рассказал о деталях разговора с Путиным о зерновом коридоре
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Владимир Путин

В начале апреля этого года Малкоч посетил Украину и Россию и рассказал, что работа над созданием такого коридора была приостановлена из-за кризиса и войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. «Эта работа (по созданию гуманитарного коридора. — РБК) должна быть возобновлена. Каждый шаг к миру, к освобождению людей из плена или воссоединению их с семьями важен и ценен. <...> Мы будем терпеливо, настойчиво продолжать эту работу», — отметил турецкий омбудсмен в интервью TRT Haber (цитата по ТАСС).

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Турция Украина гуманитарный коридор посол Украины
Материалы по теме
Палестина предложила открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой
Политика
Зеленский сообщил о кораблях для сопровождения судов в зерновом коридоре
Политика
Эрдоган рассказал о деталях разговора с Путиным о зерновом коридоре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Депутат от партии «Новые люди» решил вернуться в бизнесПолитика, 16:55
Роскомнадзор заявил о наличии инструментов для «мотивации» YouTubeТехнологии и медиа, 16:54
Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских правТехнологии и медиа, 16:52
Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в БельгииСпорт, 16:46
Арестованного экс-замминистра обороны уволили из армии в 2022 годуПолитика, 16:46
Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя БегбедераОбщество, 16:45
Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставкиНедвижимость, 16:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Geely Atlas Pro превратился в Belgee X70: каков кроссовер в делеАвто, 16:40
Рост цен и падение продаж. Чем повышение ставки ЦБ грозит авторынкуАвто, 16:38
Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликтаПолитика, 16:37
Вайнштейна отправили в больницу после теста на коронавирус и пневмониюОбщество, 16:29
Reuters узнал, что США признались в дискредитации вакцины Китая от COVIDПолитика, 16:25
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки16:24
В Красноярске суд осудил двух подростков за диверсию на железной дорогеОбщество, 16:22