Киев заявил о работе с Анкарой над гуманитарным коридором

Киев и Анкара работают над созданием гумкоридора через Турцию для возвращения на Украину гражданских и заключенных с подконтрольных России территорий, заявил украинский посол. В начале 2023-го с таким предложением выступила Турция

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Киев и Анкара работают над гуманитарным коридором через Турцию для мирных жителей и заключенных с подконтрольных России территорий, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.

Он назвал Турцию «важной частью шагов, предпринимаемых на пути к миру», отметив, что она «получила опыт переговоров с Россией» и способна вести диалог со многими странами, включая государства глобального Юга. Дипломат напомнил о роли Анкары в переговорах Киева и Москвы в начале боевых действий, заключении зерновой сделки и обмене пленными.

В январе прошлого года турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Турция хотела быть посредником между Россией и Украиной и добиться открытия «коридора воссоединения» — гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым. После прошли встречи омбудсменов России и Украины при посредничестве Турции, однако прогресса в этом вопросе пока нет.

В начале апреля этого года Малкоч посетил Украину и Россию и рассказал, что работа над созданием такого коридора была приостановлена из-за кризиса и войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. «Эта работа (по созданию гуманитарного коридора. — РБК) должна быть возобновлена. Каждый шаг к миру, к освобождению людей из плена или воссоединению их с семьями важен и ценен. <...> Мы будем терпеливо, настойчиво продолжать эту работу», — отметил турецкий омбудсмен в интервью TRT Haber (цитата по ТАСС).