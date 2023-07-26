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В Хмельницкой области прогремели взрывы

Хмельницкая военная администрация сообщила о работе ПВО и взрывах
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Военная операция на Украине
Жителей Хмельницкой области призывают оставаться в бомбоубежищах. Украинские СМИ пишут о взрывах во Львовской, Житомирской и Сумской областях. Минобороны неоднократно заявляло об «ударах возмездия» после взрыва на Крымском мосту
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В Хмельницкой области на западе Украины работают системы противовоздушной обороны, слышны звуки взрывов, сообщила местная военная администрация.

Власти призвали местных жителей укрыться в бомбоубежищах.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, целью был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноименного города в Хмельницкой области. Он добавил, что удары нанесены по воздушным целям в Днепре, Киевской и Харьковской областях.

«Страна» сообщила о том, что во Львовской, Житомирской и Сумской областях Украины прозвучали взрывы. Власти призвали жителей Киевской области срочно отправиться в укрытия.

Минобороны России пока об ударах не сообщало. Ведомство с начала полномасштабных боев на Украине настаивает, что наносит удары только по военным объектам. После взрыва на Крымском мосту, произошедшего в середине июля, министерство рапортовало о нанесении «ударов возмездия» по целям в соседнем государстве.

В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Житомир Сумская область Львовская область Хмельницкий
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