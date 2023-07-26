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Адвокаты Стрелкова обжаловали его арест

Адвокаты Игоря Стрелкова обжаловали его арест в Мосгорсуде
Александр Молохов и Игорь Стрелков (Гиркин) (слева направо)
Александр Молохов и Игорь Стрелков (Гиркин) (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Адвокаты Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов и Гаджи Алиев подали апелляционную жалобу на решение Мещанского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом РБК сообщил Александр Молохов.

Он рассказал, что рассмотрение апелляции пройдет во вторник, 29 августа, в апелляционной инстанции Московского городского суда. Сторона защиты не согласна с решением судьи Олеси Менделеевой по поводу избрания меры пресечения в виде ареста до 18 сентября.

В жалобе (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил адвокат) говорится, что суд не проанализировал фактическую возможность для избрания Стрелкову (Гиркину) более мягкой меры пресечения, не учел его состояние здоровья, также не были учтены сведения о личности обвиняемого.

Адвокаты просят отменить постановление Мещанского суда.

В пятницу, 21 июля, Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Во время судебного заседания говорилось, что дело было возбуждено 18 июля следователями ФСБ. Претензии у правоохранителей возникли к двум постам Стрелкова в телеграм-канале, где он высказал свою точку зрения по поводу ситуации в Крыму и высказался о довольствии военнослужащим.

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Игорь Стрелков апелляционная инстанция Московский городской суд Мещанский районный суд Москвы
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