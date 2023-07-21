Следствие попросило арестовать Стрелкова из-за его «навыков конспирации»

Игорь Стрелков (Гиркин) в зале суда (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Следствие попросило арестовать Игоря Стрелкова (Гиркина) до 18 сентября из-за его «навыков конспирации и противодействия». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Мещанского суда Москвы.

Сам Стрелков попросил, чтобы его перевели на домашний арест. Он аргументировал это тем, что у него стенокардия второй степени. «Я осужден Гаагским трибуналом, нахожусь в розыске в большинстве стран мира за те преступления, которые не совершал. Я не собираюсь скрываться от следствия», — добавил он.

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. С 15 мая по 14 августа того же года он занимал должность министра обороны ДНР.

В ноябре прошлого года окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского Boeing в августе 2014 года в Донбассе, в результате которого погибли почти 300 человек. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и категорически отрицал свою вину. Россия тоже отрицала причастность к катастрофе.

Стрелкова задержали утром 21 июля. Его забрали из дома около полудня, в его квартире провели обыски.

Стрелкова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), по ней грозит до пяти лет лишения свободы. По предварительным данным, заявление написал бывший боец ЧВК «Вагнер».