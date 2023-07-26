Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
Как российские классифайды справились с потерей рекламного трафика РБК+, 12:27
Сломавший ключицу Шубенков решил не пропускать чемпионат России Спорт, 12:26
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:22
Как Месси привел клуб Бекхэма к уникальному достижению. Фоторепортаж Спорт, 12:20 
Министр назвал сроки начала групповых безвизовых поездок в Китай и Иран Общество, 12:09
Ждет ли успех IPO минералки бывшего креативного директора Netflix Pro, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области Политика, 12:04
Кто поддерживает независимые музыкальные группы РБК и ВКонтакте, 11:59
Посол в ЦАР заявил о желании властей увеличить число российских военных Политика, 11:58
Danone списала российские активы на €200 млн Бизнес, 11:46
Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС» Политика, 11:41
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в семи регионах России Общество, 11:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС»

Госбюро расследований Украины заподозрило экс-депутата от ОПЗЖ Рабиновича в госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-депутат Рады от партии Виктора Медведчука находится в Израиле, Украина передала подозрение в эту страну. В Киеве считают, что его «манипулятивные высказывания» нанесли вред суверенитету и безопасности Украины
Вадим Рабинович
Вадим Рабинович (Фото: Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило бывшего депутата от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича в госизмене.

Украинские следователи вменяют Рабиновичу то, что он «распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию». По версии Киева, он делал «манипулятивные высказывания, которые вредили» суверенитету и безопасности Украины и помогал руководству России «достигать своих военно-политических целей».

Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы. Госбюро расследований сообщило, что Рабиновичу передали подозрение, направив запрос о правовой помощи Израилю.

Рабинович уехал с Украины в феврале прошлого года, до начала российской военной операции. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в середине того месяца говорил, что Рабинович поехал в Израиль и заразился там коронавирусом, «теперь его не пускают в самолет». Сам экс-депутат позднее заявил, что посещал Кнессет, а потом заболел и не смог уехать. «Украинская правда» и УНН в июле прошлого года сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Рабиновича гражданства.

В марте прошлого года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность 11 политических партий, в том числе ОПЗЖ. В конце само политическое объединение объявило о приостановке деятельности, а в июне суд Львова запретил деятельность «Оппозиционной платформы».

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Вадим Рабинович уголовное дело
Материалы по теме
На Украине суд запретил партию Медведчука
Политика
«Страна» сообщила об обысках у экс-нардепа ОПЗЖ, бизнесмена Столара
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter