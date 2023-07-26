Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС»

Экс-депутат Рады от партии Виктора Медведчука находится в Израиле, Украина передала подозрение в эту страну. В Киеве считают, что его «манипулятивные высказывания» нанесли вред суверенитету и безопасности Украины

Вадим Рабинович (Фото: Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что заподозрило бывшего депутата от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича в госизмене.

Украинские следователи вменяют Рабиновичу то, что он «распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию». По версии Киева, он делал «манипулятивные высказывания, которые вредили» суверенитету и безопасности Украины и помогал руководству России «достигать своих военно-политических целей».

Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы. Госбюро расследований сообщило, что Рабиновичу передали подозрение, направив запрос о правовой помощи Израилю.

Рабинович уехал с Украины в феврале прошлого года, до начала российской военной операции. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в середине того месяца говорил, что Рабинович поехал в Израиль и заразился там коронавирусом, «теперь его не пускают в самолет». Сам экс-депутат позднее заявил, что посещал Кнессет, а потом заболел и не смог уехать. «Украинская правда» и УНН в июле прошлого года сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Рабиновича гражданства.

В марте прошлого года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность 11 политических партий, в том числе ОПЗЖ. В конце само политическое объединение объявило о приостановке деятельности, а в июне суд Львова запретил деятельность «Оппозиционной платформы».